EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı işte Ozan Akbaba’ın memleketi…
EDHO dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Ozan Akbaba ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
ATV ekranlarında yayınlanmasının ardından büyük ses getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Ozan Akbaba 28 Ocak’ta vizyona giren Anka filmi ile bir kere daha gündemde ilk sırada yerini almıştır. EDHO’nun yeni sezonda olaylı bir şekilde yayın hayatına son verilmesinin ardından hayatı ve kariyeri de merak edilmeye başlayan Ozan Akbaba’nın memleketi ise herkesi şaşırttı. Peki Ozan Akbaba nereli? İşte yanıtı…
07 Şub 2022 - 15:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.