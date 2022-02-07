EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı işte Ozan Akbaba’ın memleketi…

ATV ekranlarında yayınlanmasının ardından büyük ses getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Ozan Akbaba 28 Ocak’ta vizyona giren Anka filmi ile bir kere daha gündemde ilk sırada yerini almıştır. EDHO’nun yeni sezonda olaylı bir şekilde yayın hayatına son verilmesinin ardından hayatı ve kariyeri de merak edilmeye başlayan Ozan Akbaba’nın memleketi ise herkesi şaşırttı. Peki Ozan Akbaba nereli? İşte yanıtı…