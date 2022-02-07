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07 Şub 2022 - 15:31

Rüyada Hamam Görenlere Büyük Şok! İşte Rüyada Hamama Girmenin ve Hamamda Olmanın Anlamları… Çok Şaşıracaksınız!

Rüya görmek, fiziken ve ruhen rahatlığa neden olan etkenlerdir. Bazen bir konu hakkında çok fazla düşünürsek o konuyu, o kişiyi ya da o nesneyi rüyamızda görmemiz olasıdır. Bu bilinç altımızın bize bir oyunu olurken; bazı zamanlar hiç aklımızda olmayan bir şey rüyamıza girer. Rüyada gördüğümüz nesneler halen araştırma konusu olurken; rüyada hamam görenler ise büyük şoku resmen yaşadı!