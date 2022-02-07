Survivor Sema ve Seda İkiz Mi? Survivor Sema ve Seda Kardeş Mi? Şok Eden Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı…

Yayın hayatına başladığı günden beri izlenme rekorları kıran Survivor All Star 2022 yarışmasında Sema ve Seda merak konusu oldu. Geniş bir izleyici kitlesi bulunan programda Survivor Seda Ocak sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Seda Ocak ile diğer yarışmacı Sema Aydemir’in ikiz kardeş olup olmadığı araştırılıyor. Survivor izleyicilerinin en çok merak ettiği Survivor Seda ve Sema’nın kardeş olup olmadığı ortaya çıktı. Gerçeği duyan Survivor izleyicileri büyük bir şaşkınlık yaşadı…



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