- 07 Şub 2022 - 20:33

Survivor Sema ve Seda Kardeş Mi? Şok Eden Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı…Survivor Sema ve Seda İkiz Mi?

Geniş bir izleyici kitlesi bulunan programda Survivor Seda Ocak sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Seda Ocak ile diğer yarışmacı Sema Aydemir’in ikiz kardeş olup olmadığı araştırılıyor. Sizde ikili ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Yayın hayatına başladığı günden beri izlenme rekorları kıran Survivor All Star 2022 yarışmasında Sema ve Seda merak konusu oldu. Geniş bir izleyici kitlesi bulunan programda Survivor Seda Ocak sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Seda Ocak ile diğer yarışmacı Sema Aydemir’in ikiz kardeş olup olmadığı araştırılıyor. Survivor izleyicilerinin en çok merak ettiği Survivor Seda ve Sema’nın kardeş olup olmadığı ortaya çıktı. Gerçeği duyan Survivor izleyicileri büyük bir şaşkınlık yaşadı…


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07 Şub 2022 - 20:33 - Magazin

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