Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı işte Talat Bulut’un memleketi…
ir süredir ekranlarda görülmeyen Talat Bulut, başarılı şef Arda Türkmen’in sunduğu Arda ile Omuz Omuza programının 115’inci bölümüne katıldı. Sayısız başarılı yapımda rol alan ve adından çokça söz ettiren Talat Bulut ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi ile dikkatleri bir kere daha üzerine çeken Talat Bulut, Kanal D ekranlarında yayınlanan bir yemek programına katılmasının ardından bir kere daha gündemde yerini aldı. Bir süredir ekranlarda görülmeyen Talat Bulut, başarılı şef Arda Türkmen’in sunduğu Arda ile Omuz Omuza programının 115’inci bölümüne katıldı. Sayısız başarılı yapımda rol alan ve adından çokça söz ettiren Talat Bulut’un hayranları ise memleketini duyunca büyük şaşkınlık yaşadılar. Peki Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? Talat Bulut’un oynağı dizi ve filmler neler, Talat Bulut Nereli? İşte ayrıntılar…
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07 Şub 2022 - 15:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.