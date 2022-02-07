- 07 Şub 2022 - 15:43 G: 07 Şub 2022 - 15:46

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı işte Talat Bulut’un memleketi…

ir süredir ekranlarda görülmeyen Talat Bulut, başarılı şef Arda Türkmen’in sunduğu Arda ile Omuz Omuza programının 115’inci bölümüne katıldı. Sayısız başarılı yapımda rol alan ve adından çokça söz ettiren Talat Bulut ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi ile dikkatleri bir kere daha üzerine çeken Talat Bulut, Kanal D ekranlarında yayınlanan bir yemek programına katılmasının ardından bir kere daha gündemde yerini aldı. Bir süredir ekranlarda görülmeyen Talat Bulut, başarılı şef Arda Türkmen’in sunduğu Arda ile Omuz Omuza programının 115’inci bölümüne katıldı. Sayısız başarılı yapımda rol alan ve adından çokça söz ettiren Talat Bulut’un hayranları ise memleketini duyunca büyük şaşkınlık yaşadılar. Peki Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? Talat Bulut’un oynağı dizi ve filmler neler, Talat Bulut Nereli? İşte ayrıntılar…


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07 Şub 2022 - 15:43 - Magazin

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