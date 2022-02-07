Masterchef Dilara ve Sergen Aşk Yaşadıklarını Sonunda Açıkladılar! Yılan Hikayesine Dönmüştü, Ateşli Yorumu Şok Etti! “Evlenin Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te isimlerini duyuran Sergen Özen ve Dilara Başaran sonunda aşk yaşadıklarını duyurdular! Yılan hikayesine dönen bu durum açığa kavuşunca; ateşli yorumda gözlerde belirdi. Birçok kişi ise Dilara Başaran ve Sergen Özen’in bu yorumlarına “Evlenin artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 5. Olarak ayrılan Dilara Başaran ve 4. Olarak ayrılan Sergen Özen yarışma sonrasında beraber buluşmalara başlamıştı. Yarışmadan sonra beraber iş kuracakları bile iddia edilen Dilara Başaran ve Sergen Özem, gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise skandal olay resmen patlak verdi ve ikilinin aşk yaşadığı açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.