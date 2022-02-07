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07 Şub 2022 - 20:34

Masterchef Dilara ve Sergen'den Büyük Aşka İtiraf Geldi! Yılan Hikayesine Dönmüştü, Ateşli Yorumu Şok Etti! “Evlenin Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te isimlerini duyuran Sergen Özen ve Dilara Başaran sonunda aşk yaşadıklarını duyurdular! Yılan hikayesine dönen bu durum açığa kavuşunca; ateşli yorumda gözlerde belirdi. Birçok kişi ise Dilara Başaran ve Sergen Özen’in bu yorumlarına “Evlenin artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…