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07 Şub 2022 - 16:27

Survivor Adasında Skandal Temaslı Öpüşme! Nisa Ve Ogeday Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkardı! Açıklamasız Diskalifiye Kararı Çıktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay iddialara göre yaşandı! İddialara göre Nisa ve Ogeday, yarışmanın oyun alanı dışında; temaslı bir öpüşme yaşadı! Bu durum ise Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı! Açıklamasız diskalifiye kararı çıkarken; gündeme bu durum ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…