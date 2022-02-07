- 07 Şub 2022 - 16:27 G: 07 Şub 2022 - 16:34

Survivor Adasında Skandal Temaslı Öpüşme! Nisa Ve Ogeday Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkardı! Açıklamasız Diskalifiye Kararı Çıktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay iddialara göre yaşandı! İddialara göre Nisa ve Ogeday, yarışmanın oyun alanı dışında; temaslı bir öpüşme yaşadı! Bu durum ise Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı! Açıklamasız diskalifiye kararı çıkarken; gündeme bu durum ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sürgün adasına giden ikinci isim ortaya çıkarken; seyirciler ise büyük bir şok yaşamıştı. Bora Edin, yarışmada Sürgün adasına giden isim olurken; Nisa ve Ogeday hakkında skandal bir gerçek ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Şub 2022 - 16:27 Ankara- Yaşam

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