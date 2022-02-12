Survivor Adasında Temaslı Öpüşme! Nisa Ve Ogeday Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkardı! Açıklamasız Diskalifiye Kararı…Seyirci Şokta!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay iddialara göre yaşandı! İddialara göre Nisa ve Ogeday, yarışmanın oyun alanı dışında; temaslı bir öpüşme yaşadı! Bu durum ise Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı! Açıklamasız diskalifiye kararı çıkarken; gündeme bu durum ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sürgün adasına giden ikinci isim ortaya çıkarken; seyirciler ise büyük bir şok yaşamıştı. Bora Edin, yarışmada Sürgün adasına giden isim olurken; Nisa ve Ogeday hakkında skandal bir gerçek ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.