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07 Şub 2022 - 20:35

Alişan ve Buse Varol Boşanıyor Mu Haberi Sinirleri Titretti! Buse Varol’dan Tokat Gibi açıklama Geldi! Öyle Bir İsyan Etti Ki… Silip Attı; Görmek İstemedi!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un boşanma eşiğine geldiği gündeme bomba gibi düştü. Kayınvalide yaşayan ikili hakkında ilk açıklama ise Buse Varol’dan geldi. Öyle bir isyan etti ki, ağızları açık bıraktı. Alişan’la olan tüm fotoğraflarını silen Buse Varol, görmek bile istemedi! İşte merak edilen tüm detaylar…