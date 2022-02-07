Alişan ve Buse Varol Boşanıyor Mu Haberi Sinirleri Titretti! Buse Varol’dan Tokat Gibi açıklama Geldi! Öyle Bir İsyan Etti Ki… Silip Attı; Görmek İstemedi!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un boşanma eşiğine geldiği gündeme bomba gibi düştü. Kayınvalide yaşayan ikili hakkında ilk açıklama ise Buse Varol’dan geldi. Öyle bir isyan etti ki, ağızları açık bıraktı. Alişan’la olan tüm fotoğraflarını silen Buse Varol, görmek bile istemedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz gün kızları Eliz’in doğum gününü tek başına kutlayan Buse Varol, ağızları açık bırakmıştı. Dikkatleri üzerine çeken bu paylaşım sonrasında Buse Varol’un eşi Alişan ise Buse Varol olmadan bir paylaşım yapmıştı. Dikkatleri üzerine çeken bu paylaşımlar ise boşanma iddialarının artmasına neden olmuştu. Şimdi ise Buse Varol’dan şok eden kriz açıklaması geldi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.