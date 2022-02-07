Araç Alacaklar Dikkat! Fiat Egea 2022 Şubat Fiyatları Belli Oldu! Sıfır Bayi Fiyatlarını Görenler Gözlerine İnanamadı! 2022 Fiat EGEA Kaç TL Oldu?

Otomobil fiyatlarının son dönemde yükselmesinin ardından vatandaşlar en uygun sıfır otomobil kampanyalarını araştırmaya başladı. Türkiye’de sevilen ve tutulan araç modellerine imza atan Fiat ise Şubat ayına özel 2022 fiyat listesini duyurmasının ardından dikkatleri üzerine çekti. ÖTV matrah düzenlemesi ile birçok otomobil markasından indirim haberleri gelirken Fiat’ın sevilen Egea ailesinin fiyatlarına zam yaptığı görüldü. İşte Fiat fiyat listesi ve Fiat Şubat ayına özel fırsatlar…