Araç Alacaklar Dikkat! Fiat Egea 2022 Şubat Fiyatları Belli Oldu! Sıfır Bayi Fiyatlarını Görenler Gözlerine İnanamadı! 2022 Fiat EGEA Kaç TL Oldu?
Türkiye’de sevilen ve tutulan araç modellerine imza atan Fiat ise Şubat ayına özel 2022 fiyat listesini duyurmasının ardından dikkatleri üzerine çekti. Fiat’ın sevilen Egea ailesinin fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...
Otomobil fiyatlarının son dönemde yükselmesinin ardından vatandaşlar en uygun sıfır otomobil kampanyalarını araştırmaya başladı. Türkiye’de sevilen ve tutulan araç modellerine imza atan Fiat ise Şubat ayına özel 2022 fiyat listesini duyurmasının ardından dikkatleri üzerine çekti. ÖTV matrah düzenlemesi ile birçok otomobil markasından indirim haberleri gelirken Fiat’ın sevilen Egea ailesinin fiyatlarına zam yaptığı görüldü. İşte Fiat fiyat listesi ve Fiat Şubat ayına özel fırsatlar…
07 Şub 2022 - 20:39 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.