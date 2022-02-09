Survivor Adem Adayı Terk Edip, Türkiye’ye Dönüyor! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Dedikleri… Gün Geldi Devran Döndü; Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışması hız kesmeden devam ediyor! Survivor All Star’da yıldızını parlatan Adem ise iddialara göre bu akşam yarışmadan çekileceğini duyuracak! Acun Ilıcalı’nın gözlerinin içine bakarak dedikleri ağızları açık bıraktı. Gün gelip devran dönerken; ortalıkta karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Kavgaların arttığı, takımların artık kendi arasında ikiye bölündüğü ortaya çıkarken Adem ise resti resmen çekti. Takım arasında çatlakların olduğunu gösteren Adem, ayrılık haberleriyle anılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.