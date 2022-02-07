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07 Şub 2022 - 20:36

Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Dedikleri… Gün Geldi Devran Döndü; Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışması hız kesmeden devam ediyor! Survivor All Star’da yıldızını parlatan Adem ise iddialara göre bu akşam yarışmadan çekileceğini duyuracak! Acun Ilıcalı’nın gözlerinin içine bakarak dedikleri ağızları açık bıraktı. Gün gelip devran dönerken; ortalıkta karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…