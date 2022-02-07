- 07 Şub 2022 - 20:41

Ankara'nın nüfusu kaç oldu? Ankara ve İlçelerin son nüfusu kaç oldu? İşte Ankara’nın 2022 Son Nüfus Sayısı Artış Ne Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara’nın nüfusu ise merak edilmeye başladı. Sizde Ankara nüfusu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızının en yüksek olduğu iller belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara’nın nüfusu ise merak edilmeye başladı. 2022 yılın da açıklanan nüfus oranlarının belirlenmesinin ardından Ankara’nın nüfusunda bir önceki yıla göre artış görüldü. Türkiye genelinde de benzer bir durum söz konusu. Peki başkent Ankara’nın nüfusu kaç oldu, Ankara ve ilçelerinin son nüfus oranı kaç? İşte Ankara ve ilçelerinin güncel nüfus oranları…

07 Şub 2022 - 20:41 - Yaşam

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