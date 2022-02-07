- 07 Şub 2022 - 20:39

Masumlar Apartmanı Dizisinde Yürekleri Sızlatan Ayrılık! Han’a Gün Doğdu; Göbek Atıp, Orkestra Tutacak! Artık Önünde Engel Yok…

Trt1 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde hem sevindiren, hem de üzen bir ayrılık resmen yaşandı! Birçok kişi ise Han’a günün doğduğunu ve göbek atarak orkestra tutacağını dile getirdi. Artık önünde hiçbir engel kalmayan ismin ise vedası sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı Salı akşamlarına renk katmaya devam ediyor. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Masumlar Apartmanı dizisinde skandal bir olay yaşandı! Bir ayrılığın ortaya çıkması her şeyi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Şub 2022 - 20:39 Ankara- Yaşam

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