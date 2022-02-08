- 08 Şub 2022 - 08:46 G: 08 Şub 2022 - 08:47

Ankara Çankaya'nın 2022 nüfusu ne kadar? Türkiye'nin ve Ankara'nın En Kalabalık İlçesi Çankaya Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları

TÜİK, 2022 yılında geçen yılın verilerini açıkladı. Buna göre Ankara’nın en kalabalık ilçesi Çankaya olarak ilk sıraya yerleşti. Sizde Çankaya ilçesi ilgili nüfus bilgilerini merak ediyorsanız işte size detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını paylaştı. Her yeni yılda bir önceki yılın verilerini paylaşan TÜİK, 2022 yılında geçen yılın verilerini açıkladı. Buna göre Ankara’nın en kalabalık ilçesi Çankaya olarak ilk sıraya yerleşti. Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en kalabalık ikinci şehri olan Ankara’nın toplam nüfusunda da yüzde 1,48 oranında artış görülüyor. Peki Çankaya’nın nüfusu kaç oldu? İşte Ankara’nın ve ilçelerinin güncel nüfus oranları…

Türkiye'nin ve Ankara'nın En Kalabalık İlçesi Çankaya Oldu?

2022 yılın başı itibarıyla nüfusa göre Türkiye'nin en büyük 3 ilçesi şöyle:

1. İstanbul Esenyurt 977.489
2. Ankara Çankaya 949.265
3. Ankara Keçiören 942.884

İşte Ankara ilçe nüfusları


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08 Şub 2022 - 08:46 - Yaşam

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