07 Şub 2022 - 20:40

Survivor’da Dokunulmazlık Kazananı ve Sürgün Adasına Gidecek İsim İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Ne Yaparsa Yapsın Önüne Geçemiyor! Köstebekten Fazlası…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor her zaman olduğu gibi yine ifşa edildi! Kazanan takım ortaya çıkarken; sürgün adasına gidecek isimde ifşa oldu! Acun Ilıcalı her ne kadar ifşaların önüne geçmek istese bile yıllardır çıkan ifşalar seyir keyfini yine azalttı! Köstebekten fazlası arka planı ortaya çıkarırken; gündeme bomba gibi düşen bir an resmen yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…