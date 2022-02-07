Survivor’da Dokunulmazlık Kazananı ve Sürgün Adasına Gidecek İsim İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Ne Yaparsa Yapsın Önüne Geçemiyor! Köstebekten Fazlası…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor her zaman olduğu gibi yine ifşa edildi! Kazanan takım ortaya çıkarken; sürgün adasına gidecek isimde ifşa oldu! Acun Ilıcalı her ne kadar ifşaların önüne geçmek istese bile yıllardır çıkan ifşalar seyir keyfini yine azalttı! Köstebekten fazlası arka planı ortaya çıkarırken; gündeme bomba gibi düşen bir an resmen yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında bu haftaya özel eleme sistemi değişmişti. Eleme adayları olan Evrim, Mert, Barış ve Birsen’in yanı sıra; Furkan ve Bora’da eleme adayları olarak belirlenmişti. Son iki ismin belirleneceği dokunulmazlık oyunu ise skandal bir şekilde ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.