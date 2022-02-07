Esra Erol’un Kardeşi, Alişan’ın Eski Nişanlısı Yatak Pozuyla Nefesleri Kesti! Ayna Karşısına Geçip, Fizik Şov Yaptı! Instagram Cayır Cayır…

Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan Esra Erol’da programı geçtiğimiz günlerde RTÜK Tarafından %1 oranında para almıştı. 18 yaşındaki Elif olayı sosyal medyayı ve Türkiye’yi sallarken; Esra Erol ise kendisine gelen tepkilere karşılık olarak “Beni bir dakikalık videoyla lütfen yargılamayın. Görünen arkasında yaşanan bir durum var” açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise Esra Erol’un kardeşi ve çalışanı olan Eda Erol, yatak pozuyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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