ASKİ Ankara su kesintileri: 8 Şubat 2022 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 8 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz bir su altyapısı sunabilmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. ASKİ tarafından başkentin çeşitli ilçe ve mahallelerinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında su tedarikinde aksamalar yaşanabiliyor. Bu süreçte Ankaralı vatandaşlar su kesintileri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. 8 Şubat 2022 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?