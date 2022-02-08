ASKİ Ankara su kesintileri: 8 Şubat 2022 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 8 Şubat 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Ankara 8 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz bir su altyapısı sunabilmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. ASKİ tarafından başkentin çeşitli ilçe ve mahallelerinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında su tedarikinde aksamalar yaşanabiliyor. Bu süreçte Ankaralı vatandaşlar su kesintileri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. 8 Şubat 2022 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
08 Şub 2022 - 08:46 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.