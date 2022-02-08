Survivor Sude’den Şok Çıkış! Aldatıldığı Yarışmada Öğrenip Yıkılmıştı; Resti Çekti! Hüngür Hüngür Ağlattı! “Bu Kadarı da Pes”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan Sude’den şok bir çıkış geldi. Aldatıldığını geçtiğimiz günlerde öğrenip yıkılmıştı; resti tek tek herkese çekti. Karşısındaki ismi içten içe hüngür hüngür ağlatan Survivor Sude, milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirtti. Ağızları açık bırakan skandal aşk, seyircilerin gözleri önünde eridi…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyununu yeniden Ünlüler kaybederken; son eleme adayları da ortaya çıkmıştı. Yarışmada aldatıldığını öğrenen Sude ise dün akşamki bölümde dikkatleri üzerine çekti. Öyle bir şey yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.