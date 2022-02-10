Survivor Yarışması Birbirine Girdi! Dominik Adası Hop İnip, Hop Kalkıyor! Gözyaşları Yüzlerde Kurudu, Hüngür Hüngür Ağlattı! “Pes”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyununu yeniden Ünlüler kaybederken; son eleme adayları da ortaya çıkmıştı. Yarışmada aldatıldığını öğrenen Sude ise dün akşamki bölümde dikkatleri üzerine çekti. Öyle bir şey yaptı ki…

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