- 10 Şub 2022 - 14:47 G: 10 Şub 2022 - 15:10

Survivor Yarışması Birbirine Girdi! Dominik Adası Hop İnip, Hop Kalkıyor! Gözyaşları Yüzlerde Kurudu, Hüngür Hüngür Ağlattı! “Pes”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan Sude’den şok bir çıkış geldi. Aldatıldığını geçtiğimiz günlerde öğrenip yıkılmıştı; resti tek tek herkese çekti. Karşısındaki ismi içten içe hüngür hüngür ağlatan Survivor Sude, milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirtti. Ağızları açık bırakan skandal aşk, seyircilerin gözleri önünde eridi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyununu yeniden Ünlüler kaybederken; son eleme adayları da ortaya çıkmıştı. Yarışmada aldatıldığını öğrenen Sude ise dün akşamki bölümde dikkatleri üzerine çekti. Öyle bir şey yaptı ki…

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10 Şub 2022 - 14:47 Ankara- Yaşam

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