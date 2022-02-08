8 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da elektrik ne zaman gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
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Başkent Ankara’nın çeşitli ilçe ve mahallelerinde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların internet üzerinden araştırdığı konular arasında yer alıyor. Başkent EDAŞ tarafından yapılan planlı veya acil elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgiler vatandaşlara önceden duyuruluyor. Bu sayede olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek için planlı elektrik kesintileri yapan EDAŞ resmi web sitesine bakmak yeterli oluyor. 8 Şubat 2022 Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?
08 Şub 2022 - 08:51 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.