8 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!  Ankara'da elektrik ne zaman gelecek?

Ankara 8 Şubat 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın çeşitli ilçe ve mahallelerinde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların internet üzerinden araştırdığı konular arasında yer alıyor. Başkent EDAŞ tarafından yapılan planlı veya acil elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgiler vatandaşlara önceden duyuruluyor. Bu sayede olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek için planlı elektrik kesintileri yapan EDAŞ resmi web sitesine bakmak yeterli oluyor. 8 Şubat 2022 Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?