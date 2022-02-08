Empati Kuran Burçlar Hangisidir? İşte İnsanları En İyi Anlaya Bilen O Burçlar…

Burçlar aleminin ve diğer astrolojik hareketlerin, kişinin karakteri ve yaşam döngüsü üzerinde etkisi olduğu, yıllardır bilinen ve hala da ayrıntılarına inilmeye çalışılan bir konu başlığı haline gelmiştir. Kişinin doğum anında gökyüzünde ki yıldızların konumu, doğduğu yıl ve ay, hatta doğum saati bile birçok alanda burçların etkisini farklı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.

Aynı burca sahip olan kişilerin, benzer olaylara benzer tepkileri vermeleri, karakter olarak birbirlerine benziyor olmaları, burçların etkilerini gözler önüne seren somut örnekler olarak ele alınmaktadır. Burçlar aleminde bulunan her bir burcun, kişiler üzerinde baskın özellikleri ortaya çıkarma yetileri bulunmaktadır. Peki, sahip olduğu burca göre en çok empati yapabilen burçlar hangileridir? Hangi burç, hangi konuda empati yapabilmektedir?