Ankara Etimesgut'un 2022 nüfusu Kaç Oldu? Türkiye'nin ve Ankara'nın En Kalabalık 5. İlçesi Etimesgut Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları
Ankara Etimesgut ilçesi nüfusu incelendiği zaman Ankara’nın en kalabalık ilçelerinden biri olduğu gözlemlenmektedir. Nüfusun çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Yaklaşık %51’ini kadınlar, yaklaşık %49’unu ise erkekler oluşturmaktadır. Sizde Ankara Etimesgut ilçesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Ankara Etimesgut ilçesi nüfusu incelendiği zaman Ankara’nın en kalabalık ilçelerinden biri olduğu gözlemlenmektedir. Nüfusun çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Yaklaşık %51’ini kadınlar, yaklaşık %49’unu ise erkekler oluşturmaktadır. Şehrin metropol ilçelerinden biri olarak kabul gören Etimesgut binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapmaktadır. Hem gezilebilecek hem de ikamet edebilecek birçok mahallesi bulunmaktadır.
08 Şub 2022 - 10:12 - Etimesgut Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.