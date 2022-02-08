- 08 Şub 2022 - 10:12 G: 08 Şub 2022 - 10:22

Ankara Etimesgut'un 2022 nüfusu Kaç Oldu? Türkiye'nin ve Ankara'nın En Kalabalık 5. İlçesi Etimesgut Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları

Ankara Etimesgut ilçesi nüfusu incelendiği zaman Ankara’nın en kalabalık ilçelerinden biri olduğu gözlemlenmektedir. Nüfusun çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Yaklaşık %51’ini kadınlar, yaklaşık %49’unu ise erkekler oluşturmaktadır. Sizde Ankara Etimesgut ilçesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Ankara Etimesgut ilçesi nüfusu incelendiği zaman Ankara’nın en kalabalık ilçelerinden biri olduğu gözlemlenmektedir. Nüfusun çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Yaklaşık %51’ini kadınlar, yaklaşık %49’unu ise erkekler oluşturmaktadır. Şehrin metropol ilçelerinden biri olarak kabul gören Etimesgut binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapmaktadır. Hem gezilebilecek hem de ikamet edebilecek birçok mahallesi bulunmaktadır.

08 Şub 2022 - 10:12 - Etimesgut Haberleri

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