- 10 Şub 2022 - 22:28

Yasak Elma Dizisinde Kumru Pılını Pırtını Topladı Ayrılıyor! Hem Bebeği, Hem de Çağatay’ı Kaybetti! Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Müstakbel Eşim”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Kumru ayrılıyor! Hem bebeğini hem de Çağatay’ı kaybeden Kumru’ya öyle bir darbe geldi ki, seyirci delirdi! Kimse bu kadarını tahmin etmemişti ama televizyon dünyası resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Berk Oktay ve Şevval Sam gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Yasak Elma dizisinin son bölümü entrikada tavan yapmıştı! Akılları yerinden eden bu durum ise ağızları açık bıraktı! İşte Kumru’nun sonunu getiren o durum…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Şub 2022 - 22:28 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisinden Engin Ayrıldı! Ayrılık Sebebi Duyanları Şok Etti! Rıza Baba’yla Birbirine Girecekti… “Karnımız Tok...!” Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinden Engin Ayrıldı! Ayrılık Sebebi Duyanları Şok Etti! Rıza Baba’yla Birbirine Girecekti… “Karnımız Tok...!” Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor Mu? Seyirci Gözyaşlarıyla Kalacak; Hikayesi Bitti! Ramazan Bile Sırtını Döndü… mask
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor Mu? Seyirci Gözyaşlarıyla Kalacak; Hikayesi Bitti! Ramazan Bile Sırtını Döndü…
FOX TV’den Seyirciye Bir İyi, Birde Kötü Haber! O Dizinin Finali Açıklandı! Seyirciler Delirecek; Yıllarca Unutulmayacak! mask
FOX TV’den Seyirciye Bir İyi, Birde Kötü Haber! O Dizinin Finali Açıklandı! Seyirciler Delirecek; Yıllarca Unutulmayacak!
Kuruluş Osman İzleyicisine Acı Veren Haber! Senarist İzleyicinin Aklını Bulandırdı, Son Hamlesi Şok Etti! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… mask
Kuruluş Osman İzleyicisine Acı Veren Haber! Senarist İzleyicinin Aklını Bulandırdı, Son Hamlesi Şok Etti! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…
Acun Ilıcalı Büyük Krize Girecek! Bir Değil, İki Kez Kaybetti! Elleri Bomboş Kaldı, TV8 Komple Kapanabilir! Kritik Olay Büyüyor… mask
Acun Ilıcalı Büyük Krize Girecek! Bir Değil, İki Kez Kaybetti! Elleri Bomboş Kaldı, TV8 Komple Kapanabilir! Kritik Olay Büyüyor…
Sadakatsiz Dizisinde Böyle Ayrılık Görülmedi! Volkan Hapı Yuttu, Ayvayı Yedi! “Sonunda Kurtulduk” O Sahne Geleceği İfşaladı! Neler Oldu Neler… mask
Sadakatsiz Dizisinde Böyle Ayrılık Görülmedi! Volkan Hapı Yuttu, Ayvayı Yedi! “Sonunda Kurtulduk” O Sahne Geleceği İfşaladı! Neler Oldu Neler…
Emanet 314. Bölüm Full İzle! 10 Şubat 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 314. Bölüm Full İzle! 10 Şubat 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum 9. Bölüm 2022 Full İzle! 10 Şubat 2022 Mahkum Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum 9. Bölüm 2022 Full İzle! 10 Şubat 2022 Mahkum Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 10 Şubat 2022 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 10 Şubat 2022 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 10 Şubat 2022 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 10 Şubat 2022 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Batuhan Adayı Terk Edip, Türkiye’ye Dönüyor! Kaosa Daha Fazla Dayanamadı; Gözyaşları Yanaklarda Kurudu! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Adayı Terk Edip, Türkiye’ye Dönüyor! Kaosa Daha Fazla Dayanamadı; Gözyaşları Yanaklarda Kurudu! Neler Oluyor?
Fiziği En Düzgünl Olan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliğiyle En Dikkat Çeken O Burç... mask
Fiziği En Düzgünl Olan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliğiyle En Dikkat Çeken O Burç...
En Kibirli Burçlar Hangisidir? İşte Bakınca Bile Rahatsız Eden Olan O Burçlar… mask
En Kibirli Burçlar Hangisidir? İşte Bakınca Bile Rahatsız Eden Olan O Burçlar…
En Maymun İştahlı Burçlar Hangisidir? İşte Ne İstediğini Bilmeyen O Burçlar… mask
En Maymun İştahlı Burçlar Hangisidir? İşte Ne İstediğini Bilmeyen O Burçlar…
Depresyona İlk Giren Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Bunalım Takılan O Burçlar… mask
Depresyona İlk Giren Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Bunalım Takılan O Burçlar…
Cennetlik Kız Babası Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kızı İçin Dünyaları Yakan O Burçlar… mask
Cennetlik Kız Babası Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kızı İçin Dünyaları Yakan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status