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10 Şub 2022 - 22:28

Yasak Elma Dizisinde Kumru Pılını Pırtını Topladı Ayrılıyor! Hem Bebeği, Hem de Çağatay’ı Kaybetti! Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Müstakbel Eşim”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Kumru ayrılıyor! Hem bebeğini hem de Çağatay’ı kaybeden Kumru’ya öyle bir darbe geldi ki, seyirci delirdi! Kimse bu kadarını tahmin etmemişti ama televizyon dünyası resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…