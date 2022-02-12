- 12 Şub 2022 - 00:55

Yasak Elma Dizisinde Kumru Şoku! Kumru Pılını Pırtını Topladı Ayrılıyor! Hem Bebeği, Hem de Çağatay’ı Kaybetti! Öyle Bir Darbe Geldi Ki…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Kumru ayrılıyor! Hem bebeğini hem de Çağatay’ı kaybeden Kumru’ya öyle bir darbe geldi ki, seyirci delirdi! Kimse bu kadarını tahmin etmemişti ama televizyon dünyası resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Berk Oktay ve Şevval Sam gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Yasak Elma dizisinin son bölümü entrikada tavan yapmıştı! Akılları yerinden eden bu durum ise ağızları açık bıraktı! İşte Kumru’nun sonunu getiren o durum…

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12 Şub 2022 - 00:55 Ankara- Yaşam

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