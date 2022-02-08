Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! Hem Bebeği, Hem de Çağatay’ı Kaybetti! Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Müstakbel Eşim”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Kumru ayrılıyor! Hem bebeğini hem de Çağatay’ı kaybeden Kumru’ya öyle bir darbe geldi ki, seyirci delirdi! Kimse bu kadarını tahmin etmemişti ama televizyon dünyası resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Berk Oktay ve Şevval Sam gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Yasak Elma dizisinin son bölümü entrikada tavan yapmıştı! Akılları yerinden eden bu durum ise ağızları açık bıraktı! İşte Kumru’nun sonunu getiren o durum…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.