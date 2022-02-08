Ankara Yenimahalle'nin 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 3. İlçesi Yenimahalle Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları
Ankara Yenimahalle ilçesi nüfusu çoğunlukla memur ve işçiden oluşmaktadır. Metropol ilçelerden biri olan Yenimahalle’de Ankara’nın en büyük mezarlığı bulunmaktadır. Yıllar içerisinde büyük oranlarda artış gösteren nüfusunun çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Sizde Ankara Yenimahalle ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Ankara Yenimahalle ilçesi nüfusu çoğunlukla memur ve işçiden oluşmaktadır. Metropol ilçelerden biri olan Yenimahalle’de Ankara’nın en büyük mezarlığı bulunmaktadır. Yıllar içerisinde büyük oranlarda artış gösteren nüfusunun çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Binlerce yıllık tarihinin yanı sıra şehrin en çok ziyaret edilen alışveriş merkezi ANKAmall bulunmaktadır. Bunun yanı sıra birçok sektöre ve işçiye ev sahipliği yapan OSTİM Yenimahalle’ye bağlı bir yerdir.
08 Şub 2022 - 11:44 - Yenimahalle Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.