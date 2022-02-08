Ankara Yenimahalle'nin 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 3. İlçesi Yenimahalle Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları

Ankara Yenimahalle ilçesi nüfusu çoğunlukla memur ve işçiden oluşmaktadır. Metropol ilçelerden biri olan Yenimahalle’de Ankara’nın en büyük mezarlığı bulunmaktadır. Yıllar içerisinde büyük oranlarda artış gösteren nüfusunun çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Binlerce yıllık tarihinin yanı sıra şehrin en çok ziyaret edilen alışveriş merkezi ANKAmall bulunmaktadır. Bunun yanı sıra birçok sektöre ve işçiye ev sahipliği yapan OSTİM Yenimahalle’ye bağlı bir yerdir.