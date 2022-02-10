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10 Şub 2022 - 13:15

Alişan ve Buse Varol Dadı İçin Resmen Servet Ödemiş! Anlaşmada Dadıya Ödenecek Maaş Krizi Yarattı! Üçüne de Ayrı Ayrı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın kızı Eliz için tuttuğu üç Filipinli dadıya ödediği ücret skandala imzasını attı. Eşi Buse Varol’un boşanmak için avukata gittiği konuşulurken; dadıya verilen maaş ise kriz çıkardı.