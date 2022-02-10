10 Şub 2022 - 13:15 Güncelleme: 10 Şub 2022 - 13:16
Alişan ve Buse Varol Dadı İçin Resmen Servet Ödemiş! Anlaşmada Dadıya Ödenecek Maaş Krizi Yarattı! Üçüne de Ayrı Ayrı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın kızı Eliz için tuttuğu üç Filipinli dadıya ödediği ücret skandala imzasını attı. Eşi Buse Varol’un boşanmak için avukata gittiği konuşulurken; dadıya verilen maaş ise kriz çıkardı.
Geçtiğimiz günlerde boşanma iddialarıyla yeniden gündeme bomba gibi düşen Buse Varol ve Alişan, kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. İkilinin yan yana olan fotoğrafları da ortadan çıkınca; Buse Varol’un boşanmak için avukata gittiği konuşulmaya başlandı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.