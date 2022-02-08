Ankara Kızılcahamam'nın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 10. İlçesi Sincan Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları
Ankara Kızılcahamam ilçesi nüfusu yıllar içerisinde çok büyük bir değişim göstermemiştir. Uzun yıllar nüfusun durağan bir şekilde ilerlemesinin ardından düşüşler ve yükselişler peş peşe yaşanmıştır. Sizde Ankara Kızılcahamam ilçesinin nüfus bilgilerini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Ankara Kızılcahamam ilçesi nüfusu yıllar içerisinde çok büyük bir değişim göstermemiştir. Uzun yıllar nüfusun durağan bir şekilde ilerlemesinin ardından düşüşler ve yükselişler peş peşe yaşanmıştır. Nüfus grafiklerine bakıldığı zaman kadın ve erkek nüfusunun yarı yarıya olduğu belirlenmiştir.
08 Şub 2022 - 13:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.