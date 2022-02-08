Ankara Kızılcahamam'nın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 10. İlçesi Sincan Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları

Ankara Kızılcahamam ilçesi nüfusu yıllar içerisinde çok büyük bir değişim göstermemiştir. Uzun yıllar nüfusun durağan bir şekilde ilerlemesinin ardından düşüşler ve yükselişler peş peşe yaşanmıştır. Nüfus grafiklerine bakıldığı zaman kadın ve erkek nüfusunun yarı yarıya olduğu belirlenmiştir.