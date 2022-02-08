08 Şub 2022 - 13:08 Güncelleme: 08 Şub 2022 - 13:09
Ankara Sincan'nın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 10. İlçesi Sincan Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları
Ankara Sincan ilçesinin nüfusu yıllar içerisinde azalmıştır. Son sayıma göre erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olduğu gözlemlenmiştir. Sizde Ankara Sincan İlçesi ile ilgili nüfus bilgilerini ve detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Ankara Sincan ilçesinin nüfusu yıllar içerisinde azalmıştır. Son sayıma göre erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olduğu gözlemlenmiştir. Yüzde olarak Sincan nüfusunun yaklaşık %51 kadarını erkekler oluştururken, yaklaşık %40 kadarını kadınlar oluşturmaktadır.
Ankara'nın En Kalabalık 10. İlçesi Sincan Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları
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08 Şub 2022 - 13:08 - Sincan Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.