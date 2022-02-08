- 08 Şub 2022 - 13:08 G: 08 Şub 2022 - 13:09

Ankara Sincan'nın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 10. İlçesi Sincan Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları

Ankara Sincan ilçesinin nüfusu yıllar içerisinde azalmıştır. Son sayıma göre erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olduğu gözlemlenmiştir. Sizde Ankara Sincan İlçesi ile ilgili nüfus bilgilerini ve detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Ankara Sincan ilçesinin nüfusu yıllar içerisinde azalmıştır. Son sayıma göre erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olduğu gözlemlenmiştir. Yüzde olarak Sincan nüfusunun yaklaşık %51 kadarını erkekler oluştururken, yaklaşık %40 kadarını kadınlar oluşturmaktadır.

 Ankara'nın En Kalabalık 10. İlçesi Sincan Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları

 

08 Şub 2022 - 13:08 - Sincan Haberleri

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