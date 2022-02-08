- 08 Şub 2022 - 11:58 G: 08 Şub 2022 - 12:06

Survivor’da Karar Alındı; Tüm Takımlar Karışıyor! Her Şey Alt Üst Olacak; Batuhan, Atakan, Nisa Ogeday… Hepsi Birbirine Girdi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük karar alındı! Tüm takımların karışacağı ortaya çıkarken; her şeyin alt üst olacağı da görülürken; Batuhan, Atakan, Nisa ve Ogeday’ın ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Hepsi birbirine girerken; seyirci ise neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da Ünlüler takımının yeniden dokunulmazlığı kaybetmesi her şeyi alaşağı etti. Gönüllüler takımından bir kişinin bile eleme potasında olmaması kararların alt üst olmasına neden oldu. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımının birbirine girecek olması ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Şub 2022 - 11:58 Ankara- Yaşam

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