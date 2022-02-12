Survivor’da YENİ Karar Alındı; Tüm Takımlar Değişiyor! Her Şey Alt Üst Olacak; Batuhan, Atakan, Nisa Ogeday… Hepsi Birbirine Girdi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük karar alındı! Tüm takımların karışacağı ortaya çıkarken; her şeyin alt üst olacağı da görülürken; Batuhan, Atakan, Nisa ve Ogeday’ın ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Hepsi birbirine girerken; seyirci ise neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da Ünlüler takımının yeniden dokunulmazlığı kaybetmesi her şeyi alaşağı etti. Gönüllüler takımından bir kişinin bile eleme potasında olmaması kararların alt üst olmasına neden oldu. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımının birbirine girecek olması ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.