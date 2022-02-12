Survivor’da YENİ Karar Alındı; Tüm Takımlar Değişiyor! Her Şey Alt Üst Olacak; Batuhan, Atakan, Nisa Ogeday… Hepsi Birbirine Girdi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da Ünlüler takımının yeniden dokunulmazlığı kaybetmesi her şeyi alaşağı etti. Gönüllüler takımından bir kişinin bile eleme potasında olmaması kararların alt üst olmasına neden oldu. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımının birbirine girecek olması ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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