Ankara Polatlı'nın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 10. İlçesi Polat Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları

Ankara Polatlı ilçesinin nüfusu mahalle nüfusu, erkek ve kadın nüfusu, belde ve köyle nüfusu olarak sayılmaktadır. Düzenli olarak her yıl sayım yapılan Polatlı ilçesinin nüfusu büyük oranda olmasa da her sene artış göstermiştir. Bunun yanı sıra nüfus sayısında herhangi bir azalma görülmemektedir.

Ankara'nın En Kalabalık 10. İlçesi Polat Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları



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