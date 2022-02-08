Ankara Altındağ'ın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 13. İlçesi Altındağ Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları

Ankara Altındağ ilçesinin nüfusu Ankara’nın en kalabalık ilçesi arasına girmeye yetmektedir. Altındağ yüzde olarak kadın ve erkek nüfusunun eşit olduğu bir ilçedir. 26 mahallesi bulunan ilçe metropol ilçelerinden biri olmaktadır. Altındağ ilçesinin tarihi Paleotik çağlara kadar uzanmaktadır. 2007 yılından itibaren yapılan nüfus sayımlarına göre Altındağ’ın nüfusu artış göstermiştir.



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