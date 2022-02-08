Ankara Altındağ'ın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 13. İlçesi Altındağ Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları
Ankara Altındağ ilçesinin nüfusu Ankara’nın en kalabalık ilçesi arasına girmeye yetmektedir. Altındağ yüzde olarak kadın ve erkek nüfusunun eşit olduğu bir ilçedir. 26 mahallesi bulunan ilçe metropol ilçelerinden biri olmaktadır. Sizde Ankara Altındağ ilçesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Ankara Altındağ ilçesinin nüfusu Ankara’nın en kalabalık ilçesi arasına girmeye yetmektedir. Altındağ yüzde olarak kadın ve erkek nüfusunun eşit olduğu bir ilçedir. 26 mahallesi bulunan ilçe metropol ilçelerinden biri olmaktadır. Altındağ ilçesinin tarihi Paleotik çağlara kadar uzanmaktadır. 2007 yılından itibaren yapılan nüfus sayımlarına göre Altındağ’ın nüfusu artış göstermiştir.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
08 Şub 2022 - 13:02 - Altındağ Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.