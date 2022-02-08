Ankara Beypazarı'nın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 13. İlçesi Beypazarı Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları

Ankara Beypazarı ilçesinin nüfusu yıllar içerisinde artmıştır. Ankara’nın en tarihi ilçelerinden olan Beypazarı birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Ankara’nın birçok ilçesine komşu olan Beypazarı kurusu ve konaklarıyla bilinmektedir. Hem gezilebilecek yerleri hem yaşam alanları hem de iş imkanlarından dolayı Beypazarı sevilen ilçelerden biridir. Nüfus artışı büyük oranlarda olmasa da aynı şekilde büyük oranlarda düşüş de yaşamamıştır.