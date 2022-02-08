Ankara Beypazarı'nın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 13. İlçesi Beypazarı Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları
Ankara Beypazarı ilçesinin nüfusu yıllar içerisinde artmıştır. Ankara’nın en tarihi ilçelerinden olan Beypazarı birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Ankara’nın birçok ilçesine komşu olan Beypazarı ile ilgili nüfus bilgileri ve detayları haberimizde...
Ankara Beypazarı ilçesinin nüfusu yıllar içerisinde artmıştır. Ankara’nın en tarihi ilçelerinden olan Beypazarı birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Ankara’nın birçok ilçesine komşu olan Beypazarı kurusu ve konaklarıyla bilinmektedir. Hem gezilebilecek yerleri hem yaşam alanları hem de iş imkanlarından dolayı Beypazarı sevilen ilçelerden biridir. Nüfus artışı büyük oranlarda olmasa da aynı şekilde büyük oranlarda düşüş de yaşamamıştır.
08 Şub 2022 - 13:00 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.