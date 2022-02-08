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08 Şub 2022 - 12:58

Ankara Gölbaşı'nın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 9. İlçesi Gölbaşı Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları

Ankara Gölbaşı ilçesinin nüfusu Ankara’da en çok artış gösteren ilçe nüfusları arasında yer almaktadır. Gölbaşı Ankara’nın birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ilçelerinden biridir. Sizde bu Gölbaşı ilçesi ile ilgili nüfus bilgilerine ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar...