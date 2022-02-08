Ankara Gölbaşı'nın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 9. İlçesi Gölbaşı Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları
Ankara Gölbaşı ilçesinin nüfusu Ankara’da en çok artış gösteren ilçe nüfusları arasında yer almaktadır. Gölbaşı Ankara’nın birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ilçelerinden biridir. Sizde bu Gölbaşı ilçesi ile ilgili nüfus bilgilerine ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar...
Ankara Gölbaşı ilçesinin nüfusu Ankara’da en çok artış gösteren ilçe nüfusları arasında yer almaktadır. Gölbaşı Ankara’nın birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ilçelerinden biridir. 54 adet mahallesi bulunan bu ilçe Mogan ve Eymir Gölleri ile bilinmektedir. Gölbaşının nüfusu yıllar geçtikçe artmaktadır. Artışın nedeni yaşam alanlarının ve iş imkanlarının gelişmesiyle doğru orantılıdır.
08 Şub 2022 - 12:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.