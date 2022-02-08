Ankara Kahramankazan'nin 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 12. İlçesi Kahramankazan Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları
Ankara Kahramankazan ilçesinin nüfusu 2016 yılından itibaren kayıtlara geçmeye başlamıştır. 48 adet mahallesi bulunan Kahramankazan Ankara’nın en tarihi ilçelerinden biridir. Sizde 15 Temmuz ile birlikte daha çok tanınan Kahramankazan ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar...
Ankara Kahramankazan ilçesinin nüfusu 2016 yılından itibaren kayıtlara geçmeye başlamıştır. 48 adet mahallesi bulunan Kahramankazan Ankara’nın en tarihi ilçelerinden biridir. En büyük ve tarihi mahallesi Atatürk mahallesi olmaktadır.
2016 yılına kadar Kazan olarak bilinen ilçe darbe girişimine büyük bir direnç gösterdiği için Kahramankazan ismini alarak yenilenmiştir. Nüfusun çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır.
08 Şub 2022 - 12:54 - Kahramankazan Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.