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08 Şub 2022 - 12:54

Ankara Kahramankazan'nin 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 12. İlçesi Kahramankazan Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları

Ankara Kahramankazan ilçesinin nüfusu 2016 yılından itibaren kayıtlara geçmeye başlamıştır. 48 adet mahallesi bulunan Kahramankazan Ankara’nın en tarihi ilçelerinden biridir. Sizde 15 Temmuz ile birlikte daha çok tanınan Kahramankazan ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar...