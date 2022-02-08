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08 Şub 2022 - 12:39

Masterchef Azize Yarışmadan Sonra Bambaşka Birisi Oldu! Eridi, Bitti, Çıldırttı! Kürdan Gibi Kaldı! “Pelin’den Bile Güzel Olmuş”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Azize Polat, yarışmadan sonra bambaşka birisi oldu! Yarışmada kilolarından hızla kurtulan Azize Polat, yarışmadan sonrada eridi, bitti, çıldırttı. Kürdan gibi kalan ve son haliyle dengeleri değiştiren Azize Polat’a ise “Pelin’den bile güzel olmuş” yorumları yapıldı!