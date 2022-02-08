- 08 Şub 2022 - 22:27

Masterchef Azize Yarışmadan Sonra Gören Kimse Tanıyamadı! Adeta Eridi, Bitti, Çıldırttı! Kürdan Gibi Kaldı! “Pelin’den Bile Güzel Olmuş”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Azize Polat, yarışmadan sonra bambaşka birisi oldu! Yarışmada kilolarından hızla kurtulan Azize Polat, yarışmadan sonrada eridi, bitti, çıldırttı. Kürdan gibi kalan ve son haliyle dengeleri değiştiren Azize Polat’a ise “Pelin’den bile güzel olmuş” yorumları yapıldı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını tarihe kazıyan Azize Polat, dengeleri değiştirdi! Yarışmaya bir hafta arayla yeniden giren ve her bölümde farklı bir kaos yaşatan Azize Polat, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yarışmadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Azize Polat, incecik kaldı! İşte milyonların ağzını açık bırakan Pelin Zaman’ın son paylaşımı…

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08 Şub 2022 - 22:27 Ankara- Yaşam

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