Masterchef Azize Yarışmadan Sonra Gören Kimse Tanıyamadı! Adeta Eridi, Bitti, Çıldırttı! Kürdan Gibi Kaldı! “Pelin’den Bile Güzel Olmuş”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Azize Polat, yarışmadan sonra bambaşka birisi oldu! Yarışmada kilolarından hızla kurtulan Azize Polat, yarışmadan sonrada eridi, bitti, çıldırttı. Kürdan gibi kalan ve son haliyle dengeleri değiştiren Azize Polat’a ise “Pelin’den bile güzel olmuş” yorumları yapıldı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını tarihe kazıyan Azize Polat, dengeleri değiştirdi! Yarışmaya bir hafta arayla yeniden giren ve her bölümde farklı bir kaos yaşatan Azize Polat, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yarışmadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Azize Polat, incecik kaldı! İşte milyonların ağzını açık bırakan Pelin Zaman’ın son paylaşımı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.