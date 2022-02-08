- 08 Şub 2022 - 22:28

Gönül Dağı Dizisinde Yaprak Dökümü, Herkes Veda Ediyor! Büyük Aşka Gölge Düştü, Bu Ayrılıklar Finali Getirir! Son Darbe Bir Kez Daha İndi…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümü başladı! Neredeyse dizinin kökü denilecek isimler tek tek yarışmadan ayrılırken; büyük aşka gölge düştüğü de ortaya çıktı! Birçok kişi ise bu ayrılığın final getireceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Son darbede inerken; seyirci senaryonun tıkacağına dair düşüncelerini dile getirdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Ecem Özkaya gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisi Cumartesi günlerine damgasını vuruyordu. Son bölümünde ise Dilek’in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Taner bu habere çok sevinirken; karar vermesi gereken noktalar ise dengeleri değiştirdi. Peki, Gönül Dağı dizisinden hangi isim ayrılacak?

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08 Şub 2022 - 22:28 Ankara- Yaşam

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