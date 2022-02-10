Kuralları Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Yasak Duvarları Yıkan O Burçlar…
Kural tanımazlığı ile çevresinde nam salmış burçlar zaman zaman kendi hayatlarını da bu özgür ruhları ile zindana çevirirler. Özellikle birçok ilişkide benimsenen başlıca kuralların bazı kişiler için önemsiz görülmesi ilişkileri de altüst edebiliyor. Sizde kuralları hep çiğnemek isteyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kural tanımazlığı ile çevresinde nam salmış burçlar zaman zaman kendi hayatlarını da bu özgür ruhları ile zindana çevirirler. Özellikle birçok ilişkide benimsenen başlıca kuralların bazı kişiler için önemsiz görülmesi ilişkileri de altüst edebiliyor. Her ne kadar kural tanımazlıklarıyla meşhur olsalar bile onlarını bu özgürlüklerine gıpta etmemek mümkün değil. Her koşulda ve her zaman aklına estiği gibi davranan ve ne hayatlarında ne de ilişkilerinde kuralları kabullenemeyen burçlar büyük bir merak uyandırıyor. İşte kural tanımayan o burçlar…
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10 Şub 2022 - 20:54 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.