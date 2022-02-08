Survivor Mert’in Eski Sevgili Defteri Çok Kalabalık! O İsimle Evliliğin Eşiğinden Dönmüştü, Adada Herkesi Ayağa Kaldırdı! Öyle Bir İsim Var Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında adını hem performansıyla hem de aşk hayatıyla duyuran Mert Öcal’ın eski sevgilileri büyük şok yaşattı. Survivor yarışmasının ilk sezonunun şampiyonu olan Uğur Aslan’ın eski eşiyle bir dönem doludizgin aşk yaşayan Mert Öcal’ın sevgili olduğu bir isim ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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