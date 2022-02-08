- 08 Şub 2022 - 13:56 G: 08 Şub 2022 - 14:04

Survivor Mert’in Eski Sevgili Defteri Çok Kalabalık! O İsimle Evliliğin Eşiğinden Dönmüştü, Adada Herkesi Ayağa Kaldırdı! Öyle Bir İsim Var Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan ünlü isim Mert Öcal aşk hayatıyla gündeme bomba gibi düşüyor. Eski sevgili defteri çok kalabalık olan Mert Öcal’ın o isimle evliliğin eşiğinden dönmesi ise şok etkisi yarattı. Yaşadığı aşkla adadaki herkesi ayağa kaldıran Mert Öcal’ın eski sevgilileri ise dengeleri değiştirdi. Meğer o isimle…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında adını hem performansıyla hem de aşk hayatıyla duyuran Mert Öcal’ın eski sevgilileri büyük şok yaşattı. Survivor yarışmasının ilk sezonunun şampiyonu olan Uğur Aslan’ın eski eşiyle bir dönem doludizgin aşk yaşayan Mert Öcal’ın sevgili olduğu bir isim ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Şub 2022 - 13:56 Ankara- Yaşam

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