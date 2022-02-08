Kaybolan Yıllara Hep Üzülen Burçlar Hangisidir? İşte Zamanı Çar Çur Olan O Burçlar…
Geçmişin kuytu köşelerine takılarak birçok insan kaybolan ve boşa geçen zamanın kuyusuna düşmeye devam ediyor. Kimi burçlar üzüntü kuyusundan yenilenerek kolayca çıkmayı başarsa da bazı burçlar için bu neredeyse imkansız. Sizde yaşadıkları ile birlikte kaybolan yıllarına üzülen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Geçmişin kuytu köşelerine takılarak birçok insan kaybolan ve boşa geçen zamanın kuyusuna düşmeye devam ediyor. Kimi burçlar üzüntü kuyusundan yenilenerek kolayca çıkmayı başarsa da bazı burçlar için bu neredeyse imkansız! Zamanını toksik ilişkilerle, vakit kayıplarıyla ve üzüntüyle geçiren bu burçlar adeta hayatı kendilerine zindan etmektedir. İşte kaybolan yıllarına hep üzülen ve mazinin karanlık dehlizlerinden çıkamayan o burçlar…
08 Şub 2022 - 14:08 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.