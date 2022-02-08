Kaybolan Yıllara Hep Üzülen Burçlar Hangisidir? İşte Zamanı Çar Çur Olan O Burçlar…

Geçmişin kuytu köşelerine takılarak birçok insan kaybolan ve boşa geçen zamanın kuyusuna düşmeye devam ediyor. Kimi burçlar üzüntü kuyusundan yenilenerek kolayca çıkmayı başarsa da bazı burçlar için bu neredeyse imkansız! Zamanını toksik ilişkilerle, vakit kayıplarıyla ve üzüntüyle geçiren bu burçlar adeta hayatı kendilerine zindan etmektedir. İşte kaybolan yıllarına hep üzülen ve mazinin karanlık dehlizlerinden çıkamayan o burçlar…