Süt Şubat 2022 Fiyatları Merak Uyandırdı! 1 Litre, Yarım Litre Süt Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Şok Süt Ürün Fiyatları

Zincir marketlerden bir yandan indirim bir yandan zam haberlerinin gelmesinin ardında vatandaşlar market market dolaşarak en uygun market fiyatlarını araştırmaya başladı. Enflasyon, kur farkı ve vergiler derken uygun fiyatlı ürünlere ulaşmaya çalışan vatandaşlar 1 litre ve yarım litre süt fiyatlarını araştırmaya başladılar. 2022 Şubat ayı itibariyle süt fiyatlarının artmasının ardından Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, A101, Migros ve Şok marketlerden peş peşe indirim haberleri de gelmeye devam ediyor. Peki 1 litre, yarım litre, tam yağlı, yarım yağlı süt fiyatları ne kadar oldu? İşte Şubat 2022 market süt fiyatları...