Süt Şubat 2022 Fiyatları Merak Uyandırdı! 1 Litre, Yarım Litre Süt Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Şok Süt Ürün Fiyatları
Zincir marketlerden bir yandan indirim bir yandan zam haberlerinin gelmesinin ardında vatandaşlar market market dolaşarak en uygun market fiyatlarını araştırmaya başladı. Enflasyon, kur farkı ve vergiler derken uygun fiyatlı ürünlere ulaşmaya çalışan vatandaşlar 1 litre ve yarım litre süt fiyatlarını araştırmaya başladılar. Sizde güncel süt fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Zincir marketlerden bir yandan indirim bir yandan zam haberlerinin gelmesinin ardında vatandaşlar market market dolaşarak en uygun market fiyatlarını araştırmaya başladı. Enflasyon, kur farkı ve vergiler derken uygun fiyatlı ürünlere ulaşmaya çalışan vatandaşlar 1 litre ve yarım litre süt fiyatlarını araştırmaya başladılar. 2022 Şubat ayı itibariyle süt fiyatlarının artmasının ardından Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, A101, Migros ve Şok marketlerden peş peşe indirim haberleri de gelmeye devam ediyor. Peki 1 litre, yarım litre, tam yağlı, yarım yağlı süt fiyatları ne kadar oldu? İşte Şubat 2022 market süt fiyatları...
08 Şub 2022 - 14:11 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.