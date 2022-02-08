Masterchef Safanur Mor Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Artık Adı “Lahana” Olmayacak! Danilo Şef Şoku Yaşadı, Acun Tanıyamadı! “Bu Ne Böyle”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyurmuş ve Türkiye’ye kendisini tanıtmış olan Safanur Bol’dan skandal değişim! Mosmor saçlarıyla gündeme sık sık düşen Masterchef Safanur, büyük değişime imzasını attı. Yarışma boyunca Mehmet Şeften bile “Mor soğan” lakabını duyan Safanur Bol, sosyal medya kullanıcıları tarafından ise “Lahana” olarak yorumlanıyordu. Son hali…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından elenerek şampiyonluk hayallerine erkenden veda eden Safanur Bol, hayranlarını derinden üzmüştü. Yarışma sonrasında bambaşka birisine dönüşen Safanur Bol’un son hali ise yanında çalıştığı Danilo Şefi bile şok içerisinde bıraktı. Bunun yanında yarışmanın yapımcısı olan Acun Ilıcalı ise büyük şoku yaşadı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.