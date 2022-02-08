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08 Şub 2022 - 14:54

Masterchef Safanur Mor Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Artık Adı “Lahana” Olmayacak! Danilo Şef Şoku Yaşadı, Acun Tanıyamadı! “Bu Ne Böyle”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyurmuş ve Türkiye’ye kendisini tanıtmış olan Safanur Bol’dan skandal değişim! Mosmor saçlarıyla gündeme sık sık düşen Masterchef Safanur, büyük değişime imzasını attı. Yarışma boyunca Mehmet Şeften bile “Mor soğan” lakabını duyan Safanur Bol, sosyal medya kullanıcıları tarafından ise “Lahana” olarak yorumlanıyordu. Son hali…