- 08 Şub 2022 - 15:26 G: 08 Şub 2022 - 15:35

Kuruluş Osman Dizisi El Değiştiriyor! Burak Özçivit Yerine Oktay Kaynarca… Anlaşma Tamamlandı, Osman Bey Ölüyor Mu?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisi iddialara göre el değiştiriyor! Daha önce birçok dizide yaşanan el değiştirme durumu Burak Özçivit’in dizisini de buldu! Sosyal medyada konuşulanlara göre Burak Özçivit’in yerine Oktay Kaynarca’yla anlaşmalar resmen sağlandı! Osman Bey’in öleceği ise akıllara gelen ilk soru oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz yıl ekranlara gelmeden veda etmişti. Sessiz sakin vedasını eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bitiş sebebi ise ATV ve BVB Yapım arasında çıkan krizden olmuştu. Dizinin Hızır Reis’i Oktay Kaynarca ise iddialara göre Burak Özçivit’in yerine Kuruluş Osman dizisine geliyor! Peki, neler oluyor?

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08 Şub 2022 - 15:26 Ankara- Yaşam

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