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12 Şub 2022 - 00:51

Kuruluş Osman Dizisinde Şok Eden Değişiklik! Burak Özçivit Yerine Oktay Kaynarca… Anlaşma Tamamlandı, Osman Bey Ölüyor Mu?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisi iddialara göre el değiştiriyor! Daha önce birçok dizide yaşanan el değiştirme durumu Burak Özçivit’in dizisini de buldu! Sosyal medyada konuşulanlara göre Burak Özçivit’in yerine Oktay Kaynarca’yla anlaşmalar resmen sağlandı! Osman Bey’in öleceği ise akıllara gelen ilk soru oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…