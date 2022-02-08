Kırmızı Oda Dizisine Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! Bu Kez Çok Fena Köşeye Sıkıştı! Son Nokta Konuldu; Kanal Karışacak! Neler Oluyor?

Başrollerinde Türkiye’nin en iyi oyuncularından biri olan Binnur Kaya gibi bir ismin yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. İlk sezonuyla ve hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda dizisi ikinci sezonda istenen oranları verememişti. Bu durum ise Kırmızı Oda dizisi için Acun Ilıcalı’dan kararın çıkmasına neden oldu!

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