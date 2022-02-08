- 08 Şub 2022 - 22:37

Kırmızı Oda Dizisine Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! Bu Kez Çok Fena Köşeye Sıkıştı! Son Nokta Konuldu; Kanal Karışacak! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda için Acun Ilıcalı’dan karar çıktı! Silip atan Acun Ilıcalı, seyircileri çok fena bir şekilde köşeye sıkıştırdı. Son nokta konulurken; kanalın karıştığı da gündeme bomba gibi düştü. Televizyon dünyasını sallayan Kırmızı Oda alınan kararla birlikte eridiğini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Türkiye’nin en iyi oyuncularından biri olan Binnur Kaya gibi bir ismin yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. İlk sezonuyla ve hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda dizisi ikinci sezonda istenen oranları verememişti. Bu durum ise Kırmızı Oda dizisi için Acun Ilıcalı’dan kararın çıkmasına neden oldu!

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08 Şub 2022 - 22:37 Ankara- Yaşam

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