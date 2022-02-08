- 08 Şub 2022 - 16:14 G: 08 Şub 2022 - 16:31

Survivor Yarışmasında Tekme Tokat Kavga! Birbirlerine Girdiler, Ekip Zor Ayırdı! Acil Konsey Her An Toplanabilir! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tekme tokat kavga çıktı! Birbirlerine giren Survivor yarışmacılarını ise Acun Medya ekibi zor ayırdı! Acil konseyin her an toplanacağı iddia edilirken; öyle bir an yaşandı ki, kaos kaçınılmaz hale geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu an ise seyirciye büyük şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler takımı bir kez daha dokunulmazlık oyununu kaybederken; seyirciler ise isyanı basmıştı. Eleme potası neredeyse Ünlüler takımından oluşurken; eleme gecesi öncesinde skandal yaşandı. Tekme tokatlı kavga eden takım Tv8’i resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Şub 2022 - 16:14 Ankara- Yaşam

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