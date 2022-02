Anasayfa/

08 Şub 2022 - 16:14

Survivor Yarışmasında Tekme Tokat Kavga! Birbirlerine Girdiler, Ekip Zor Ayırdı! Acil Konsey Her An Toplanabilir! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tekme tokat kavga çıktı! Birbirlerine giren Survivor yarışmacılarını ise Acun Medya ekibi zor ayırdı! Acil konseyin her an toplanacağı iddia edilirken; öyle bir an yaşandı ki, kaos kaçınılmaz hale geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu an ise seyirciye büyük şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…